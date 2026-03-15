الذنيبات يثمن جهود العاملين ويؤكد أهمية الشراكة مع نقابة المناجم والتعدين

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والأسمنت، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الثقة والتكامل بين الإدارة والعاملين.

جاء ذلك خلال لقائه، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، أعضاء الهيئة العامة للنقابة ورئيسها خالد الفناطسة، في إطار تعزيز التواصل بين إدارة الشركة والعاملين.

واستعرض الدكتور الذنيبات أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى توسع حضورها في الأسواق العالمية وتطوير صناعاتها التحويلية، ما مكّنها من تحقيق أرباح قياسية وتسجيل أداء تشغيلي متميز.

وأوضح أن النجاحات التي حققتها الشركة جاءت نتيجة استراتيجية واضحة ترتكز على رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الإنتاج والتسويق، والتوسع في الشراكات الاستثمارية والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية قطاع التعدين الأردني.

كما تطرق إلى واقع الشركة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكدًا قدرتها على مواصلة النمو والتوسع، ومواصلة دورها الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

وثمّن الدكتور الذنيبات جهود العاملين في الشركة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، وبالدور الإيجابي للنقابة في تعزيز بيئة العمل وترسيخ الشراكة بين الإدارة والعاملين، مؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية لاستمرار نجاح الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد أن ما حققته الشركة من إنجازات جاء نتيجة تكامل جهود الإدارة والعاملين، وتنفيذ السياسات التشغيلية التي تركز على رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تنفيذ خططها التطويرية والتوسعية لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية والصناعات الفوسفاتية والتحويلية.

بدوره، أعرب رئيس النقابة خالد الفناطسة عن تقدير النقابة للجهود التي تبذلها إدارة الشركة، مشيدًا بالإنجازات المالية والتشغيلية التي تحققت، ومؤكدًا أهمية مواصلة التعاون بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق المصالح المشتركة ودعم العاملين.