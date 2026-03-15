مجزرة مروعة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في الضفة

4 ساعات ago
مجزرة مروعة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في الضفة

وطنا اليوم:استشهد مواطن وزوجته وطفلاهما، فجر الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة طمون جنوبي طوباس، فيما أصيب طفلاهما الآخران بشظايا الرصاص.
وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ما أسفر عن استشهاد المواطن علي خالد صايل بني عودة (37 عاما) وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عاما)، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (7 سنوات)، فيما أصيب طفلاهما الآخران مصطفى (8 سنوات) وخالد (11 سنة) بشظايا الرصاص في الرأس والوجه بصورة طفيفة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من استلام مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، قبل أن تعلن الجمعية لاحقا عن استلام طواقمها أربعة شهداء من داخل المركبة: رجل وسيدة وطفلان، بالإضافة إلى طفلين أصيبا بشظايا الرصاص.
من جانب آخر، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حسن بني عودة ونجله حسن (19 عاما)، بعد مداهمة منزلهما في البلدة. كما اعتقلت الطفل يمان حسام بني عودة (15 عاما).


