ترامب: غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران.. ومقتل مجتبى إشاعة

4 ساعات ago
وطنا اليوم: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه ليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران في هذه المرحلة رغم استعداد طهران لذلك، مشيرا إلى أن الشروط الحالية “ليست جيدة بما فيه الكفاية” وأن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون “متينا للغاية”.
وأوضح في مقابلة هاتفية استمرت نصف ساعة مع شبكة NBC News أنّ أي التزام من إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية بالكامل سيكون جزءا من الاتفاق المحتمل، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الشروط.
وحول مضيق هرمز، قال إنه يعمل مع دول أخرى على خطة لتأمين المضيق الاستراتيجي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، مستبعدا المخاوف الأميركية بشأن ارتفاع أسعار الوقود.

مهاجمة إيران لدول المنطقة
كما أعرب ترامب عن دهشته من قرار إيران مهاجمة دول في الشرق الأوسط ردا على العملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت، مؤكدا أن هذه الدول كانت “رائعة وتعرضت للهجوم دون داع”.
كما أكد أن الضربات الأميركية على جزيرة خرج الإيرانية دمرت معظمها، لكنه أضاف أنه قد يُعاد ضربها ثانية.
وبين أن القوات الأميركية نفذت ضربات دقيقة على 90 هدفا عسكريا في إيران مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة وقد تشمل المزيد من الاستهدافات حسب الحاجة.

موت مجتبى خامنئي “إشاعة”
إلى ذلك، شكك الرئيس في بقاء المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي على قيد الحياة، وقال “لا أعرف إذا كان حيا. حتى الآن، لم يستطع أحد أن يراه”، مضيفا: “أسمع أنه قد يكون ميتا، وإذا كان حيا، فعليه أن يتصرف بذكاء شديد لصالح بلاده، وذلك عن طريق الاستسلام”، لكنه وصف أنباء وفاته بأنها مجرد “إشاعة”.


