هذا ما فعله محافظ الزرقاء مع سيدة مشتكى عليها

ساعة واحدة ago
هذا ما فعله محافظ الزرقاء مع سيدة مشتكى عليها

وطنا اليوم _

تواصلت إحدى السيدات مع قسم الحالات الإنسانية تسأل عن مجيب يلبي دعوتها من أجل الحصول على إفطار لابناءها ، وتقول ان أقاربها من الشخصيات التي تدعم الجميع في محافظتها الا انها لم تتلقى الا طرد لا يتعدى ثمنه الـ ١٥ دينار .

تضيف السيدة ؛ رغم كل الديون التي عليها وانكسار أجرة المنزل ، تقدم صاحب المنزل بشكوى عليها لدى محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود .

تكمل السيدة أنها تلقت اتصالا من قبل المحافظة يطلبون منها مراجعتهم ، وبعد دخولها إلى مكتب المحافظ والاستماع الي الشكوى المقدمة بحقها ، أمر بصرف مساعدة عاجلة لها ، وطلب منها العودة إلى منزلها .

تقول السيدة ؛ شعرت بخوف شديد عندما تم استدعائي لكن عندما خرجت من مكتبه ولغاية اللحظة ما زال لساني يدعو لهذا المسؤول الذي شعر بما أشعر به ، واقاربي الذين يتباهون بتقديم المساعدات لم ارى أحد منهم .

تختم السيدة حديثها ؛ شكرا لمحافظ الزرقاء ، شكرا للإنسانية التي بداخله ، واسال الله ان يستره هو وأبناءه كما سترني .


24 ساعة
23:49

جزيرة خرج بوابة النفط الإيراني للعالم في خطر .

21:09

السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية

19:22

الأردن في عين العاصفة… كيف يدير التوازن في زمن الحروب؟

18:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الحديد وماضي والمجالي والخمايسة والريحاني

16:23

الأمن العام : وفاة حدث في لواء الشوبك نتيجة عيار ناري بالخطأ من قبل حدث آخر ، وكل ما يُثار حول حصول مشاجرة بينهما غير صحيح

14:28

مشوقة يسأل هل خالفت الحكومة الدستور في اتفاقية ميناء العقبة ومن هو المشغل الأجنبي وأين نصيب العمالة الوطنية في الاتفاقية

13:48

زين تُعيد إطلاق حملتها الأضخم للجوائز “Zain Happy Box” بحلّة رمضانية عبر تطبيقها

13:30

دروس تعلّمناها

13:27

​من دخل “بيت الضمان” فهو آمن”؛ نحو إعادة بناء العقد الاجتماعي التأميني

13:25

صندوق البريد الرقمي مشروع استراتيجي نحو قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية

12:16

73.2 % من صادرات المملكة ذهبت العام الماضي لأسواق دول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية

10:54

الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية: الطلب العالمي على البوتاس الأردني يحافظ على وتيرته رغم التحديات الجيوسياسية

وفيات
وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026