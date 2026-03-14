هذا ما فعله محافظ الزرقاء مع سيدة مشتكى عليها

تواصلت إحدى السيدات مع قسم الحالات الإنسانية تسأل عن مجيب يلبي دعوتها من أجل الحصول على إفطار لابناءها ، وتقول ان أقاربها من الشخصيات التي تدعم الجميع في محافظتها الا انها لم تتلقى الا طرد لا يتعدى ثمنه الـ ١٥ دينار .

تضيف السيدة ؛ رغم كل الديون التي عليها وانكسار أجرة المنزل ، تقدم صاحب المنزل بشكوى عليها لدى محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود .

تكمل السيدة أنها تلقت اتصالا من قبل المحافظة يطلبون منها مراجعتهم ، وبعد دخولها إلى مكتب المحافظ والاستماع الي الشكوى المقدمة بحقها ، أمر بصرف مساعدة عاجلة لها ، وطلب منها العودة إلى منزلها .

تقول السيدة ؛ شعرت بخوف شديد عندما تم استدعائي لكن عندما خرجت من مكتبه ولغاية اللحظة ما زال لساني يدعو لهذا المسؤول الذي شعر بما أشعر به ، واقاربي الذين يتباهون بتقديم المساعدات لم ارى أحد منهم .

تختم السيدة حديثها ؛ شكرا لمحافظ الزرقاء ، شكرا للإنسانية التي بداخله ، واسال الله ان يستره هو وأبناءه كما سترني .