ستاندرد آند بورز: الأردن ثالث أكثر الدول استهدافا بالهجمات السيبرانية المرتبطة بحرب إيران

وطنا اليوم:حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الحرب في الشرق الأوسط لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، بل تحولت إلى حرب هجينة تشمل هجمات سيبرانية واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الاقتصادية، مما يرفع مستوى المخاطر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة إقليميا من حيث عدد الهجمات السيبرانية المرتبطة بالصراع، بعد إسرائيل والكويت، ومع ذلك، لم تسجّل أي تعطيلات فعلية في الخدمات الحيوية أو الأنظمة الاقتصادية، ما يعكس فعالية الأمن السيبراني المحلي والبنية التحتية الرقمية المرنة للقطاعات الحيوية، وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الإلكترونية بسرعة ومنع تحولها إلى أزمات تشغيلية أو اقتصادية.

ويشير تقرير الوكالة ، إلى تصاعد ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي ترعاها إيران أو مجموعات مرتبطة بها، حيث تركز على القطاعات الحساسة مثل الحكومات، القطاع المالي، الطاقة والاتصالات، بهدف تعطيل الخدمات الأساسية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.

كما سجلت أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية اضطرابات أثرت على حركة أكثر من 1100 سفينة في الخليج العربي، بما يهدد سلامة المرور في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية.