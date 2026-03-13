مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان خلال أسبوع

وطنا اليوم:قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، إن هناك مشاورات إسرائيلية تجرى حول بدء عملية برية واسعة في لبنان قد تكون خلال أسبوع.

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي أن “هناك مشاورات تجرى من أجل بدء عملية برية واسعة في لبنان والتي قد تبدأ خلال أسبوع”.

وأضاف المصدر الذي لم تسمه القناة أن “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابنيت” سيبحث العملية البرية في لبنان خلال اجتماعه مساء اليوم (الخميس)”.

وأشار المصدر إلى أن “العملية البرية الواسعة التي قد تبدأ خلال أسبوع تستهدف السيطرة على جنوب لبنان، ووضع نقاط تمركز رئيسية هناك”.

ونقلت الهيئة أن الكابنيت سيبحث “مدى توغل الجيش الإسرائيلي في لبنان والمدة المقترحة لعملية عسكرية في الجنوب اللبناني”.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/ آذار الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/ شباط الماضي عدوانا متواصلا على البلاد، خلف 1332 قتيلا إيرانيا على الأقل، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس/آذار الجاري هاجم “حزب الله”، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في استشهاد 687 شخصا وإصابة 1774 آخرين ونزوح نحو 822 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الخميس.