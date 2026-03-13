مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان خلال أسبوع

ساعتين ago
مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان خلال أسبوع

وطنا اليوم:قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، إن هناك مشاورات إسرائيلية تجرى حول بدء عملية برية واسعة في لبنان قد تكون خلال أسبوع.
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي أن “هناك مشاورات تجرى من أجل بدء عملية برية واسعة في لبنان والتي قد تبدأ خلال أسبوع”.
وأضاف المصدر الذي لم تسمه القناة أن “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابنيت” سيبحث العملية البرية في لبنان خلال اجتماعه مساء اليوم (الخميس)”.
وأشار المصدر إلى أن “العملية البرية الواسعة التي قد تبدأ خلال أسبوع تستهدف السيطرة على جنوب لبنان، ووضع نقاط تمركز رئيسية هناك”.
ونقلت الهيئة أن الكابنيت سيبحث “مدى توغل الجيش الإسرائيلي في لبنان والمدة المقترحة لعملية عسكرية في الجنوب اللبناني”.
واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/ آذار الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/ شباط الماضي عدوانا متواصلا على البلاد، خلف 1332 قتيلا إيرانيا على الأقل، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي 2 مارس/آذار الجاري هاجم “حزب الله”، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.
وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.
وتسبب عدوان إسرائيل الموسع على لبنان في استشهاد 687 شخصا وإصابة 1774 آخرين ونزوح نحو 822 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الخميس.


24 ساعة
20:45

أمريكا ترصد 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود للمرشد الإيراني مجتبي خامنئي

20:36

الدكتور برق صالح الضمور… بين إنصاف الكرام وضجيج الحاقدين

20:33

مصادر: أمريكا ترسل 2200 جندي إضافي للشرق الأوسط

20:17

تحذيرات من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال في الأردن

20:02

ستاندرد آند بورز: الأردن ثالث أكثر الدول استهدافا بالهجمات السيبرانية المرتبطة بحرب إيران

19:32

زراعة جرش تدعو لرش أشجار الزيتون بـ اليورون والزنك

19:28

توتر في معبر نصيب: مهاجمة شاحنات أردنية بعد اتفاق النقل الجديد

19:24

قبل أذان المغرب بدقائق.. متطوعون يسابقون الزمن لإفطار الصائمين على الطرقات

19:21

حرية الرأي لا تعني شرعنة الإضرار بالوطن

19:20

إلى أين تتجه الحرب في المنطقة؟

19:14

فتح وتوسيع طرق في مناطق ساكب والحسينيات وطريق المكرمة الملكية

19:11

إقبال كبير على المسجد الحسيني خلال صلاة التراويح في رمضان

وفيات
وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026