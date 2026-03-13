وزير الحرب الأمريكي: اليوم سيكون أعلى مستوى من الضربات في إيران

وطنا اليوم:على خطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توعد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بمواصلة الحرب على إيران و”مواجهة النظام الإيراني بلا رحمة”.

واعتبر في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن “قيادات النظام الإيراني مختبئون وهاربون”.

كما أشار إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أصيب وشوهت ملامحه. وأردف قائلاً إنه “لا يحظى بشرعية”.

أكثر من 15 ألف هدف

كذلك شدد الوزير الأميركي على أن أكثر من 15 ألف هدف تم ضربه في إيران. وأكد أن بلاده تضرب مع إسرائيل نحو ألف هدف يومياً.

كما أشار إلى أن القوات الأميركية والإسرائيلية دمرت البحرية الإيرانية ومقاتلاتها بشكل تام، ولفت إلى أنه لم يعد لدى طهران دفاعات جوية ومنصات صواريخ.

وأضاف أن القوات الأميركية تسعى إلى استهداف الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها ومصانعها وخطوط إنتاجها، مشيرا إلى أن “جميع شركات الدفاع الإيرانية سيتم تدميرها قريبا”.

وأشار هيغسيث إلى أن بلاده ستمنح “إيران خيار الاستسلام عبر المفاوضات”، كما أكد أن الولايات المتحدة “لا تستهدف المدنيين أما إيران فتستهدف المدنيين”.

إلى ذلك، رأى أن “النظام الإيراني يتراجع بينما القوات الأميركية تتقدم”. وقال: “نستعمل معدات كثيرة لتشويش وخداع الأعداء”.

كذلك شدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو “من سيحدد متى تنتهي الحرب”.

وختم موضحاً أن بلاده “ستواصل التقدم ومواجهة النظام الإيراني بلا رحمة واليوم سيكون أعلى مستوى من الضربات في أجواء إيران”.

“نسيطر على الأجواء الإيرانية”

بدوره، أشار رئيس الأركان الأميركي، دان كين، إلى أن القوات الأميركية تعمل على تدمير قدرات إيران القتالية، مؤكداً السيطرة على الأجواء الأيرانية. وقال “نهاجم بصواريخ دقيقة مخازن الأسلحة الإيرانية”.

كما أضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الدفاع أن “طهران تأخذ مضيق هرمز رهينة”. وأردف أنه “لا يزال لدى إيران القدرة على منع الملاحة في هرمز”.

كذلك أوضح أن الجانب الإيراني لا يزال قادرا على تهديد طرق الملاحة التجارية.

أتت تلك التصريحات بعدما هدد الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم طهران بضربات أشد خلال الأيام المقبلة.

ومع بداية دخول الحرب أسبوعها الثالث، أظهر قادة كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة مزيداً من التحدي وتوعدوا خلال أحدث تصريحات لهم بمواصلة القتال مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، التي أحدثت اضطرابات في حياة الملايين وزعزعت الأسواق المالية.

ففي أولى تصريحاته التي تلاها مذيع على شاشة التلفزيون الرسمي، أمس الخميس، تعهد الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بمواصلة القتال، وإبقاء مضيق هرمز مغلقاً.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بلاده “تهيئ الظروف المثلى للإطاحة بالنظام الإيراني”.

أما ترامب فأكد أن بلاده دمرت إيران تدميراً شاملاً، ملمحاً إلى إمكانية الاستمرار في الحرب للقضاء على القلة القليلة مما تبقى.