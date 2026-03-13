بنك القاهرة عمان
أمانة عمّان: طوارئ متوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

ساعتين ago
أمانة عمّان: طوارئ متوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أية ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحال التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار


