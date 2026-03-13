بنك القاهرة عمان
ترامب يتوعد إيران بضربة شديدة القوة الأسبوع المقبل ردا على إغلاق مضيق هرمز

33 دقيقة ago
ترامب يتوعد إيران بضربة شديدة القوة الأسبوع المقبل ردا على إغلاق مضيق هرمز

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة شديدة القوة ضد إيران في الأسبوع المقبل، وذلك رداً على إغلاق إيران لمضيق هرمز.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات قوية إذا لزم الأمر، كما أكد على أن واشنطن قد تقوم بمرافقة السفن التجارية في المنطقة إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف ترامب أنه يأمل أن تسير الأمور بشكل جيد، ولكنه أشار إلى أن الوضع في مضيق هرمز سيظل تحت المراقبة المستمرة، قائلاً: “سنرى ما سيحدث”.
الى ذلك أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال لقادة مجموعة السبع خلال اجتماع افتراضي إن إيران “على وشك الاستسلام”، وفقاً لـ3 مسؤولين من دول المجموعة اطّلعوا على مضمون الاتصال. لكن بعد 24 ساعة فقط، أصدر المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أول بيان علني له متعهداً بمواصلة القتال.
وخلال الاتصال مع قادة المجموعة صباح الأربعاء، أشاد ترمب بنتائج العملية العسكرية المسماة “الغضب الملحمي”، قائلاً لحلفائه: “لقد تخلصت من سرطان كان يهددنا جميعاً”.
وبينما قال إن إيران على وشك الاستسلام، أشار أيضاً إلى أنه لم يعد هناك مسؤولون أحياء في طهران يمتلكون السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار، وفقاً لـ”أكسيوس”.


