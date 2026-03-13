بنك القاهرة عمان
حلف شمال الأطلسي يسقط ثالث صاروخ إيراني في أجواء تركيا منذ بدء الحرب

54 دقيقة ago
حلف شمال الأطلسي يسقط ثالث صاروخ إيراني في أجواء تركيا منذ بدء الحرب

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، إسقاط صاروخ باليستي إيراني في المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ في ثالث حادثة من نوعها خلال ما يزيد بقليل عن أسبوع.
وقال بيان صادر عن الوزارة: “تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط”.


