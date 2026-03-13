بنك القاهرة عمان
مقتل 4 عسكريين أمريكيين في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود غربي العراق

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن مقتل 4 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود من طراز كيه سي – 135 التي تحطمت في غرب العراق.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة على منصة “إكس”: “سقطت الطائرة الأمريكية حوالي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 مارس الجاري، مع استمرار جهود الإنقاذ للبحث عن فردي الطاقم المتبقيين”.
وأضاف البيان: “تجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، مع التأكيد على أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة. ويتم حجب أسماء العسكريين لحين إبلاغ جميع أسرهم بعد 24 ساعة من الإشعار”.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأنه تم نقل 19 جنديا أمريكيا مصابا من الأراضي السعودية إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا. ومن بين المصابين جنديين أصيبا بجروح متوسطة جراء انفجار طائرة مسيرة قرب مركبتهما العسكرية داخل الأراضي السعودية.
وتمت عملية النقل عبر طائرة إجلاء طبي عسكرية، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الصحية في المستشفى العسكري الأمريكي بألمانيا.


