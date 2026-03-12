السفارة الأمريكية في عمان تعلق كافة خدماتها القنصلية الروتينية

وطنا اليوم:أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن “إنذارا أمنيا” شديد اللهجة لرعاياها، أكدت فيه تعليق كافة الخدمات القنصلية الروتينية، بعد صدور أوامر من وزارة الخارجية للموظفين غير الطارئين وعائلاتهم بمغادرة المملكة، نتيجة لتصاعد مخاطر الصراع المسلح في المنطقة.

وجاء في البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو يضعان أمن المواطنين الأمريكيين على رأس أولوياتهما.

وحثت السفارة رعاياها على “التفكير بقوة” في استغلال الرحلات التجارية المتاحة حاليا عبر مطار الملكة علياء الدولي، أو التوجه نحو المعابر البرية مع السعودية ومصر قبل حدوث أي تغييرات طارئة في ساعات العمل.

تحذير من هجمات إيرانية

وحذر الإنذار الأمني من أن إيران استهدفت فعليا مواقع مدنية، بما في ذلك مطارات وفنادق وسفارات في أنحاء الشرق الأوسط. وطالبت السفارة من يختارون البقاء بالاستعداد التام للاحتماء في مواقع آمنة، وتخزين كميات كافية من الغذاء والماء والأدوية لحالات الطوارئ القصوى.

تعليمات للرعايا

دعت السفارة جميع الأمريكيين إلى:

الابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والمظاهرات.

تحديث وثائق السفر وإبقائها في مكان سهل الوصول.

التسجيل في برنامج (STEP) للحصول على آخر التحديثات الأمنية.

الحذر من الاحتيال المالي الذي يستغل الظروف الراهنة.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على أنها تراقب الوضع عن كثب، وأنها ستوافي رعاياها بأي تطورات جديدة عبر البريد الإلكتروني الرسمي