الأردن: إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلّين جريمة بحق المسلمين

وطنا اليوم:قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إنها تابعت بقلق بالغ إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، متذرعة بالأحداث الجارية في المنطقة.

واعتبرت الوزارة في بيان، الخميس، أن هذا الإغلاق غير المسبوق للمسجد الأقصى، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، جريمة بحق المسجد الأقصى والمسلمين في أصقاع الأرض.

وأكدت أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة (144) دونما، هو تحت الوصاية الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة المسجد الأقصى بكافة مرافقه وتوابعه، وجميع الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.

وشددت الوزارة على أنه لا بد من العمل على وقف هذه الانتهاكات وفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين واحترام قدسيته وحق المسلمين في الصلاة فيه وأداء العبادات دون تضييق أو اعتداء.