جامعة البترا تنظم إفطاراً رمضانياً لطالبات السكن الداخلي

ساعتين ago
جامعة البترا تنظم إفطاراً رمضانياً لطالبات السكن الداخلي

وطنا اليوم:نظمت جامعة البترا إفطاراً رمضانياً لطالبات السكن الداخلي في نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، حيث شاركت في اللقاء طالبات من جنسيات مختلفة.
وأعرب الدكتور عبد الرحيم عن حرص الجامعة على توفير أجواء مريحة وخدمات متكاملة للطالبات، مؤكداً أن الطالبات المقيمات في السكن يمثلن أمانة توليها الجامعة اهتمامها، من خلال خلق بيئة أسرية آمنة تدعم استقرارهن النفسي والأكاديمي.
من جانبه، أوضح الدكتور الملاح أن تنظيم الإفطار السنوي يهدف إلى مشاركة الطالبات المغتربات أجواء الشهر الفضيل، وتعزيز الروابط الاجتماعية بينهن، وزيادة شعورهن بالانتماء لأسرة الجامعة.
ويضم سكن طالبات جامعة البترا 203 غرف مؤثثة داخل الحرم الجامعي، تحت إشراف كادر تربوي متخصص على مدار الساعة، ويشتمل على مرافق متكاملة تشمل عيادة صحية، وصالة رياضية، ومطابخ مجهزة، إلى جانب خدمات التدفئة والنقل المجاني.


