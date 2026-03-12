البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية “ISO 22301:2019” لنظام إدارة استمرارية الأعمال

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة الاعتماد الدولية ISO 22301:2019 لأول مرة الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، في خطوة تعكس تبني البنك لمنهج المرونة التشغيلية وتعزيز استمرارية عملياته وفق أفضل المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد بعد نجاح البنك في استيفاء جميع متطلبات المعيار الصادر عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO)، والذي يُعنى بتطوير وتنفيذ وفحص نظام إدارة استمرارية العمل (Business Continuity Management System) لحماية العمليات الحيوية من الانقطاعات المحتملة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الأساسية بكفاءة وموثوقية تحت مختلف الظروف.

وشمل نطاق الاعتماد مختلف عمليات البنك، بما في ذلك مباني الإدارة العامة والفروع والمواقع البديلة، بالإضافة إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، فضلاً عن التطبيقات والخدمات المصرفية، بما يعزز قدرة البنك على الاستجابة الفعّالة لأي أحداث طارئة أو أزمات تشغيلية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: “يمثل حصول البنك على شهادة “ISO 22301″ خطوة مهمة تعكس التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال. وفي ظل الظروف الراهنة والتقلبات الجيوسياسية المتغيرة تزداد أهمية تبني أنظمة متقدمة لإدارة استمرارية العمل والأزمات، بما يدعم استراتيجيتنا في ضمان استمرارية تقديم أفضل خدمات مصرفية موثوقة ومتميزة لعملائنا في مختلف الظروف.”

وأكد البنك أن حصوله على شهادة الاعتماد الدولية تجسد التزامه بتعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وترسيخ ثقافة استمرارية الأعمال كجزء أساسي من بيئته المؤسسية، بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات التشغيلية والمخاطر المتزايدة وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.

وجاء منح هذه الشهادة من قبل شركة MQAS العالمية، وهي جهة دولية مرخصة ومعتمدة لإجراء عمليات التدقيق ومنح شهادات الاعتماد، وذلك بعد عملية تقييم شاملة للتحقق من امتثال البنك الكامل لمتطلبات المعيار الدولي.