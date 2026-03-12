وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار، الخميس، مشروعا استثماريا جديدا لتخفيض الفاقد المائي في مناطق جنوب وجنوب شرق عمّان، داعية الشركات المؤهلة والائتلافات المتخصصة إلى التقدم للمشاركة في عملية التأهيل الأولي للمشروع.

وقالت الوزارة، في إعلان صادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن المشروع سيُنفذ من خلال عقد قائم على الأداء، بالتعاون مع سلطة المياه وشركة مياهنا، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه الرامية إلى خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة تشغيل وإدارة شبكات المياه.

وتهدف الوزارة إلى اختيار مشغل من القطاع الخاص للتعاقد مع سلطة المياه الأردنية لتنفيذ المشروع عبر عملية عطاء تنافسية وشفافة، وفقاً لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023 وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وبحسب الإعلان، سيتم طرح المشروع على مرحلتين، الأولى تتعلق بطلب التأهيل المسبق (RFQ)، حيث تُدعى الجهات المهتمة لتقديم مؤهلاتها تمهيدا لإدراجها في قائمة مختصرة، فيما تشمل المرحلة الثانية طلب تقديم العروض (RFP)، والذي سيُدعى إليه فقط المتقدمون المدرجون في القائمة المختصرة لتقديم عروضهم الفنية والمالية.

ودعت الوزارة الجهات الراغبة بالحصول على وثائق التأهيل الأولي إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للمشروع.

وأوضحت أن طلبات التأهيل تُسلَّم شخصياً إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار في عمّان، إضافة إلى نسخة إلكترونية وفق التعليمات الواردة في وثائق التأهيل.

وحددت الوزارة يوم الخميس 23 نيسان 2026 الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا نهائيا لتقديم طلبات التأهيل.