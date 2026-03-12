بنك القاهرة عمان
غارات على مقر الحشد في القائم تودي بحياة 30 شخصاً

32 دقيقة ago
غارات على مقر الحشد في القائم تودي بحياة 30 شخصاً

وطنا اليوم:قال مصدر أمني عراقي ، إن الغارات التي استهدفت مقر “الحشد الشعبي” في القائم، بمحافظة الأنبار، قرب الحدود السورية، أودت بحياة 30 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 60 آخرين.
وأدانت قيادة “العمليات المشتركة” العراقية، الخميس، ما وصفته بـ”الاعتداءات” التي استهدفت عناصر “الحشد الشعبي”، معتبرة أن “هذه الهجمات تمثل خرقاً للسيادة العراقية، وتهديداً للأمن والاستقرار”


