صور جديدة لابنة كيم المراهقة.. تطلق النار من مسدس

وطنا اليوم:بعد أسابيع من نشر صور لها وهي تطلق النار من بندقية، كشفت كوريا الشمالية النقاب عن صور جديدة لابنة الزعيم، كيم يونغ أون، المراهقة وهي تطلق النار من مسدس، ما أثار مجدداً التكهنات حول إعدادها لتكون الوريثة للسلطة.

فقد ظهرت جو آي، بشكل بارز في الصور الرسمية التي نُشرت بمناسبة اختتام المؤتمر الرئيسي لحزب العمال الحاكم في البلاد، الذي عُقد الشهر الماضي، وفق ما أفادت فرانس برس اليوم الخميس.

ووثقت الصورة الشابة وهي تطلق النار من مسدس، وعينها مغلقة، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من فوهة السلاح.

“مصنع ذخيرة رئيسي”

وكانت جو آي تحضر فعالية برفقة والدها في “مصنع ذخيرة رئيسي” يُنتج مسدسات جديدة و”أسلحة خفيفة محمولة” أخرى، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

كما أظهرت الصور الثنائي، وهما يرتديان سترات جلدية متطابقة – تعتبر رمزاً للسلطة في كوريا الشمالية – يتلقيان إحاطة من المسؤولين أثناء تفقدهما للمنشأة. وهناك، زار كيم “ميدان الرماية” في المصنع، حيث اختبر بنفسه المسدس “الجديد”، معرباً عن رضاه عن “جودة” السلاح.

“ترسيخ صورة امرأة قوية”

من جهته رأى الخبير بشؤون كوريا الشمالية في جامعة كيونغنام بكوريا الجنوبية، ليم إيول تشول، أنه رغم صغر سنها “يبدو أن النظام يحاول ترسيخ صورة امرأة قوية ومهيبة”.

كما أردف أن “مشهد إطلاق النار بالمسدس يشير بوضوح إلى أنها تُنمّي سمات القائد العسكري”.

يشار إلى أنه لطالما نُظر إلى جو آي على أنها الوريثة التالية للسلطة، وهو تصور عززته سلسلة من الظهورات الإعلامية البارزة مؤخراً، إضافة لصورة نادرة نشرت أواخر الشهر الفائت وهي تطلق النار من بندقية في ميدان رماية.

وسنة 2022، ظهرت المراهقة علناً للعالم عندما رافقت والدها إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات