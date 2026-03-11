بنك القاهرة عمان
الملك والرئيس اللبناني يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة.
وأدان جلالته الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا تضامن الأردن مع الأشقاء اللبنانيين، وحرص المملكة على تقديم الدعم لهم بما يعزز جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره.
بدوره، ثمن الرئيس اللبناني الدعم الذي قدمه الأردن لبلاده، مؤكدا عمق العلاقات بين لبنان والأردن.
وأكد الزعيمان ضرورة وقف التصعيد الخطير في الإقليم واحترام سيادة الدول والاحتكام للحوار لحل الصراعات.


