وزير الصحة : مخزون المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر

وطنا اليوم:عقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم الأربعاء اجتماعاً في وزارة الصحة مع ممثلي الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية ونقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، لبحث واقع سلاسل التوريد الطبية وسبل تعزيز استدامتها وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.

وأوضح البدور أن الاجتماع جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لمتابعة الإجراءات الرامية إلى ضمان استمرارية سلاسل التزويد والإمداد وتعزيز مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الحفاظ على مستويات كافية وآمنة من المخزون الدوائي ومتابعة توافر الأدوية الأساسية في السوق المحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية.

وأكد البدور أن وزارة الصحة تعمل بتشاركية وثيقة مع مختلف مكونات القطاع الدوائي والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد والإمداد. وبين أن هذا التعاون يسهم في تسهيل عمل الشركات والمستودعات وتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات الاستيراد والتصنيع والتوزيع، بما يضمن استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين في مختلف الظروف.

وأشار البدور إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على تسديد متأخرات مستحقة لشركات ومستودعات الأدوية عن عام 2024 بقيمة 70 مليون دينار، في خطوة من شأنها دعم استقرار القطاع الدوائي وتعزيز قدرة الشركات والمستودعات على مواصلة تزويد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال الاجتماع، أكد أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول أن مصانع الأدوية الأردنية تواصل الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأن المخزون من الأدوية المصنعة محلياً مطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعكس قدرة الصناعة الدوائية الوطنية على دعم الأمن الدوائي في المملكة.

من جهته، أوضح أمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية الدكتور ثامر عبيدات أن المخزون من الأدوية المستوردة في السوق المحلي متوفر أيضاً لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مشيراً إلى أن المستودعات تواصل العمل على تأمين الإمدادات وضمان انسيابية توريد الدواء إلى مختلف القطاعات الصحية. وهناك تعاون وثيق مع الجهات الرسمية في القطاع الصحي لضمان ديمومة توفر الأدوية في السوق الأردني والحفاظ على الأمن الدوائي في جميع الظروف.

بدوره، أكد نقيب تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية الدكتور تيسير أبو شيخة أن مخزون المستلزمات الطبية والمواد المخبرية متوفر لأكثر من 6 أشهر، لافتاً إلى استقرار عمليات التوريد والتوزيع في السوق المحلي بفضل التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وكذلك التواصل اليومي مع الشركات المستوردة للمستلزمات والأجهزة الطبية لتسهيل عمليات الشحن والتخليص لوصول هذه المواد بطريقة آمنة وسريعة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومختلف الجهات المعنية في القطاع الدوائي، بما يعزز استقرار السوق ويضمن استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة.

حضر الاجتماع بالإضافة إلى ممثلي القطاع الدوائي والمستلزمات الطبية، كل من أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات.