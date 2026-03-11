رسميًا.. تحديد عُطلة عيد الفطر السَّعيد

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا رسميا يحدد عطلة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر آذار الحالي، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.

ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من آذار الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.