بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رسميًا.. تحديد عُطلة عيد الفطر السَّعيد

3 ساعات ago
رسميًا.. تحديد عُطلة عيد الفطر السَّعيد

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا رسميا يحدد عطلة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر آذار الحالي، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.
ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق للعشرين من آذار الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين منه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

أبو هزيم يكتب إيران على مذبح الحقيقة

19:16

إقرار مشروع قانون معدل لقانون السير لغايات إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا

19:11

الحكومة تتخذ إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وأثرها المتوقع على الوقود

16:46

الأمن الغذائي في الأردن.. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

16:41

السياسة على طريقة جسّ النبض والقرار الخجول

16:21

التريث والحكمة في أوقات الأزمات

16:16

البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير

16:02

النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية

15:54

العموش: حزيرة رمضان الحكومية والجائزة غسالة بحوضين

15:44

الجيش يدعو ذوي الشهداء لاستلام مخصصاتهم بمناسبة الكرامة وعيد الفطر

15:27

إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

15:22

النائب أبو غوش : خسائر الشركات الحكومية تقترب من نصف مليار دينار.. والمال مال الأردنيين

وفيات
وفيات الاربعاء 11-3-2026وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026