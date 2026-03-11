بنك القاهرة عمان
الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقدّم الصفدي خلال الاتصال تعازي المملكة لدولة الإمارات العربية باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء واجبهما الوطني.
وبحث الصفدي والشيخ عبدالله تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة، والسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأكّد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، وفي كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأكّد الشيخ عبدالله تضامن الإمارات مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية


