العيسوي يلتقي وفداً من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفداً من جمعية منتدى حلاوة الثقافي والتراثي وجمعية وادي ازقيق السياحية والأثرية.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، رحّب العيسوي بالوفد، مؤكداً أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.

وثمّن العيسوي الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة أبناء المجتمع المحلي، خصوصاً في المجالين الثقافي والسياحي، والتي من شأنها تعزيز ثقافة العمل التطوعي والخيري.

من جهتهم، عبّر الحضور في مداخلاتهم عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية التي حملت الأمانة وصانت الهوية الوطنية وجعلت منها عنواناً ثابتاً لا يتبدل، قيادة حكيمة جعلت من الإنسان أولاً ومن الكرامة نهجاً.

وقالوا إن “آل هاشم هم أهل الحكمة والسيادة، والذين سطروا تاريخ الأردن المشرق بتضحياتهم وإنجازاتهم، فكانوا على الدوام رمزاً للعزة والكرامة”.

وقدّروا عالياً الجهود التي يبذلها جلالة الملك في سبيل تحقيق الرخاء والتنمية، مشيرين إلى أن جلالته “نصير الشباب وداعم الإصلاح والمدافع عن قضايا الأمة”.

وأكدوا وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، مستمدين من حب الوطن قوة وإصراراً على العمل والعطاء، مؤكدين أن الأردن سيبقى عصياً على التحديات، قوياً بإرادته، متماسكاً بوحدة أبنائه، ومزدهراً بجهود جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتناول المتحدثون في مداخلاتهم التطلعات المستقبلية للجمعيتين والاحتياجات والمتطلبات لغايات تحقيق تلك التطلعات.