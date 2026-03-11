بنك القاهرة عمان
الشرطة الإيرانية تحذر من التظاهر ضد النظام: أصابعنا على الزناد

4 ساعات ago
الشرطة الإيرانية تحذر من التظاهر ضد النظام: أصابعنا على الزناد

وطنا اليوم:حذّر قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، الأربعاء، المتظاهرين الذين يؤيدون مواقف معادية للبلاد، من أن السلطات ستتعامل معهم على هذا الأساس، وذلك وفق تصريحات له بثها التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء. التحذير جاء بعد أن دعا رئيس وزراء إسرائيل الإيرانيين إلى الانتفاض ضد قيادة البلاد.
وقال رادان في تصريحاته: “إذا تقدم أحد بما يتماشى مع رغبات العدو، فلن ننظر إليه بعد الآن على أنه مجرد متظاهر، بل سننظر إليه على أنه عدو”. وأضاف “جميع قواتنا أيضاً على أهبة الاستعداد، ويدها على الزناد، مستعدة للدفاع عن ثورتها”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا الإيرانيين في وقت سابق إلى التمرد على حكومتهم، واصفاً الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة بأنها “حرب تاريخية من أجل الحرية”، وفق رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني.
وكتب نتنياهو: “هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لإسقاط النظام ونيل حريتكم”، مضيفاً: “طلبتم المساعدة وقد جاءتكم”.
كما شجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين مراراً على اعتبار الهجمات الأميركية-الإسرائيلية فرصة للإطاحة بالقيادة في طهران.


