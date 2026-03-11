4 قتلى بغارة إسرائيلية على منطقة عائشة بكار وسط بيروت

وطنا اليوم:شن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، غارة على منطقة عائشة بكار في بيروت، وذكرت تقارير بأن القصف نفذته بوارج بحرية، واستهدف بناية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط 4 قتلى في غارة على مكتب للجماعة الإسلامية في بيروت.

الى ذلك نفت الجماعة الإسلامية في لبنان استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة بيروت.

وتعد غارة اليوم هي ثاني ضربة تستهدف المدينة في الأيام القليلة الماضية. وفي غارة سابقة على بيروت، قتل خمسة عناصر من الحرس الثوري.

وفي آخر التطورات الميدانية في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت الصحة اللبنانية عن سقوط قتيلين في غارتين على منطقة الحوش وبلدة قلاوية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحزب الله المدعوم من إيران.

وانجر لبنان الأسبوع الماضي إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط عندما هاجم حزب الله إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات أميركية إسرائيلية.

وإسرائيل التي واصلت استهداف حزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، شنت منذ ذلك الحين هجمات في جميع أنحاء لبنان ونفذت توغلات برية في المناطق الحدودية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن “العدو الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية”.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه بدأ “موجة” غارات تستهدف “البنية التحتية لحزب الله في الضاحية”.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة الثلاثاء، أن مقاتليه هاجموا “تجمعات العدو” في بلدتي الخيام والعديسة الحدوديتين الجنوبيتين، وأطلقوا صواريخ على إسرائيل بما في ذلك على “موقع دفاع صاروخي” جنوب حيفا.

وقال لاحقا إنه اشتبك مع قوة إسرائيلية بالقرب من بلدة عيترون الحدودية “بأسلحة خفيفة ومتوسطة”.

وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي أن عدد النازحين بسبب الحرب “المسجلين ذاتيا” منذ 2 آذار/مارس بلغ 759 ألفا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء أن “غارات متتالية شنها العدو الإسرائيلي” على بلدة قانا الجنوبية في قضاء صور أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وفي بلدة حناوية في قضاء صور أيضا، أفادت الوزارة بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم مسعف