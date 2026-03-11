بنك القاهرة عمان
بوينج توقع صفقة مع إسرائيل لتوريد 5 آلاف قنبلة ذكية

34 دقيقة ago
A Mark 82 500-pound general-purpose bomb hangs from a pylon beneath the wing of a Strike Fighter Squadron 87 (VFA-87) F/A-18A Hornet aircraft aboard the nuclear-powered aircraft carrier USS THEODORE ROOSEVELT (CVN-71) during Operation Desert Storm.

وطنا اليوم:قال مصدر لرويترز، إن شركة بوينج وقعت عقدا جديدا بقيمة 289 مليون ​دولار مع إسرائيل لتسليم ما يصل إلى 5000 ‌قنبلة ذكية جديدة تُطلق من الجو.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق، نقلا عن شخص مطلع على الأمر، أن العقد ​الجديد لا يرتبط بالضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية الجارية ​على إيران، إذ من غير المقرر أن تبدأ ⁠عمليات التسليم قبل 36 شهرا


وفيات
وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام