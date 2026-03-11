بوينج توقع صفقة مع إسرائيل لتوريد 5 آلاف قنبلة ذكية

وطنا اليوم:قال مصدر لرويترز، إن شركة بوينج وقعت عقدا جديدا بقيمة 289 مليون ​دولار مع إسرائيل لتسليم ما يصل إلى 5000 ‌قنبلة ذكية جديدة تُطلق من الجو.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق، نقلا عن شخص مطلع على الأمر، أن العقد ​الجديد لا يرتبط بالضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية الجارية ​على إيران، إذ من غير المقرر أن تبدأ ⁠عمليات التسليم قبل 36 شهرا