بوينج توقع صفقة مع إسرائيل لتوريد 5 آلاف قنبلة ذكية

وطنا اليوم:قال مصدر لرويترز، إن شركة بوينج وقعت عقدا جديدا بقيمة 289 مليون دولار مع إسرائيل لتسليم ما يصل إلى 5000 قنبلة ذكية جديدة تُطلق من الجو.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق، نقلا عن شخص مطلع على الأمر، أن العقد الجديد لا يرتبط بالضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية الجارية على إيران، إذ من غير المقرر أن تبدأ عمليات التسليم قبل 36 شهرا
