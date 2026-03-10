بنك القاهرة عمان
أوكرانيا ترسل خبراء ومسيّرات اعتراضية إلى دول خليجية

ساعتين ago
أوكرانيا ترسل خبراء ومسيّرات اعتراضية إلى دول خليجية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن خبراء عسكريين أوكرانيين سيصلون هذا الأسبوع إلى دول خليجية، حيث سيشاركون خبرتهم في إسقاط المسيرات الإيرانية.
وتقول أوكرانيا التي تقصفها روسيا كلّ ليلة بالمسيّرات الإيرانية الصنع من طراز “شاهد” إنها تتمتّع بخبرة لا تضاهى في مجال صدّ هذا النوع من الهجمات.
وقال زيلينسكي في رسالة مسجلة وزعت على الصحافيين “عندما يتعلّق الأمر بصدّ هجمات واسعة النطاق بمسيّرات شاهد، فإن الخبرة الأوكرانية وحدها مفيدة في هذه الأيام”.
ودعا زيلينسكي حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إلى مقايضة تقنيات إسقاط المسيّرات بصواريخ دفاع جوّي تشتدّ الحاجة إليها في أوكرانيا.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.


