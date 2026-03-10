بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ألعاب إلكترونية تحمل محتوى نفسيا بالغ الخطورة

16 دقيقة ago
مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ألعاب إلكترونية تحمل محتوى نفسيا بالغ الخطورة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية التي قد تبدو مناسبة للأطفال في ظاهرها، لكنها تحمل محتوى نفسياً بالغ الخطورة، ومن بينها لعبة Doki Doki Literature Club التي انتشرت مؤخراً عبر الإنترنت ومنصات مشاركة الفيديو.
وأكدت المديرية أن اللعبة تظهر في بدايتها على شكل قصة كرتونية داخل مدرسة، إلا أنها تتحول تدريجياً إلى محتوى نفسي مظلم، يتضمن مشاهد وموضوعات حساسة مثل الاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار والاضطرابات النفسية، ما يجعلها غير مناسبة للأطفال.
وبيّنت المديرية أن خطورة هذه اللعبة تكمن في طبيعتها الخادعة، حيث أن تصميمها الكرتوني وألوانها الجذابة قد يدفع الأطفال إلى تجربتها دون إدراك لطبيعة محتواها الحقيقي، وتأثيرها النفسي الشديد على الأطفال.
وأشارت المديرية إلى أن التعرض لمثل هذا النوع من المحتوى قد يسبب الخوف والقلق والتوتر لدى الأطفال والمراهقين، وينعكس على سلوكهم النفسي والحياتي.
ودعت مديرية الأمن العام أولياء الأمور إلى منع هذه اللعبة أو تنزيلها على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ومراقبة كل ما يتم تحميله أو مشاهدته، إضافة إلى تعزيز الحوار مع الأبناء حول الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية.
وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على مواصلة جهودها التوعوية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، داعية إلى الإبلاغ عن أي محتوى قد يشكل خطراً على سلامة الأطفال أو صحتهم النفسية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

خريسات: الخضار والفواكه متوافرة ومشكلة البندورة والخيار بسبب الظروف الجوية

19:31

صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة محصنة يا بلادي

19:30

إيران في عهدة المرشد الثالث: نوافذ الفرص وتحديات الداخل والخارج

19:28

الملك يعزي أمير دولة الكويت والرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

19:24

الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي ألمانيا وغامبيا

19:17

الملك يترأس اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

17:44

النائب الخزوز: قانون الضمان الاجتماعي مرفوض جملة وتفصيلاً والقانون بحاجة إلى تعديل

16:48

قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة تطال العالم أجمع

16:45

الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة من دول الخليج

15:54

إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان

15:51

البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير تحت شعار: 50 سنة مرّت وجوائزنا أكيد كبرت

15:37

وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام