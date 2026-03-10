خريسات: الخضار والفواكه متوافرة ومشكلة البندورة والخيار بسبب الظروف الجوية

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة صائب خريسات، الثلاثاء، إن الخضار والفواكه متوافرة بشكل عام وبأسعار معقولة جدا.

وأوضح خريساتأن هناك نقصا في بعض الخضروات بسبب الظروف المناخية، ومنها البندورة والخيار، مشيرا إلى أن الوزارة علقت تصدير الصنفين حتى تعود وفرة المنتج كما هو متوقع.

وأشار إلى أن توفير مخزون آمن وكاف من السلع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة، خصوصا اللحوم الضأن والدواجن والخضار والفاكهة والأساسيات والألبان والحليب.

وأوضح أن المخزون الموجود في الأردن يكفي لعدة أشهر، وأن الوزارة تأخذ إجراءات في مدخلات الإنتاج سواء على الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الدواجن من حيث توافر الأعلاف لتوافر عملية الإدامة.

ولفت إلى الاستعداد المسبق للظروف الحالية، كما أن الوزارة نوعت مصادر الاستيراد للحفاظ على توافر المنتجات للمواطنين.