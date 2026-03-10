الملك يعزي أمير دولة الكويت والرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، باستشهاد ضابطين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء الواجب.

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهما والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء الواجب.

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهما والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.