الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي ألمانيا وغامبيا

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لبحث المستجدات الإقليمية وسبل خفض التصعيد.

وأكد جلالته ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، مشيرا إلى استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وحذر جلالة الملك من استغلال الصراع الدائر في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.

كما تلقى جلالته اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، الذي تترأس بلاده الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي.

وتم بحث تداعيات التصعيد في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من دول المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التهدئة عبر الحوار واستخدام القنوات الدبلوماسية، محذرا من استغلال التطورات الحالية كذريعة لانتهاك حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وغزة

بدوره، أكد الرئيس الغامبي ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين في الشرق الأوسط.