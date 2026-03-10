بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

ساعتين ago
وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

وطنا اليوم:قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة رصدت إطلاق إيران لأقل عدد من الصواريخ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى أن الضربات التي ستُنفذ اليوم ضد إيران “ستكون الأشد”.
وأوضح هيغسيث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كاين، أن من أهداف العمليات العسكرية تدمير الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى تدمير البحرية الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تنتصر على إيران من خلال الهيمنة الجوية وتنفيذا لقرارات الرئيس”.
وأضاف أن إيران “تقف وحيدة وتخسر بشدة”، معتبرا أنها “يائسة وتترنح”، ومتهما طهران بإطلاق الصواريخ من المدارس والمستشفيات.
وأشار إلى أن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في منع إيران “بكل حزم” من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الإيرانيين كانوا “يسابقون الزمن للحصول على قنبلة نووية وأخذ العالم رهينة”.
وفي السياق ذاته، قال كاين إن القوات الأميركية تركز على تدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وقواتها البحرية وقاعدتها الصناعية، مؤكداً تحقيق “تقدم كبير في الحد من القدرات الصاروخية لإيران”

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية:
نركز على تدمير الصواريخ والمسيرات الإيرانية وقواتها البحرية وقاعدتها الصناعية.
حققنا تقدما كبيرا في الحد من القدرات الصاروخية لإيران.
نضرب سفن زرع الألغام البحرية الإيرانية.
نركز على استهداف مصانع الطائرات المسيرة بقدر ما نستهدف منصات إطلاقها.
لا أعتقد أن الإيرانيين أقوى من توقعاتنا.
منظومة الدفاع الجوية الإيرانية لم تعد تشكل تحديا لنا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة تطال العالم أجمع

16:45

الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة من دول الخليج

15:54

إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان

15:51

البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير تحت شعار: 50 سنة مرّت وجوائزنا أكيد كبرت

15:17

أكثر من 100 ألف نازح جديد جراء الحرب في لبنان خلال 24 ساعة

14:59

الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق وإتلاف 3 أطنان عصائر في رمضان

14:40

حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي بأبو ظبي

14:34

وزير العمل: تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية و80 سيناريو مختلفا

14:16

العيسوي يلتقي وفداً من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني

14:07

العراق يغلق أجواءه بالكامل لمدة 72 ساعة أمام حركة الطيران العالمية

14:05

مشوقة يطالب الحكومة بحل أشكاليات موافقات العمل للقطاع العام بسؤال نيابي

14:02

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-3-2026وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عام