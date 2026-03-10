وزير الحرب الأمريكي: الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

وطنا اليوم:قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة رصدت إطلاق إيران لأقل عدد من الصواريخ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرا إلى أن الضربات التي ستُنفذ اليوم ضد إيران “ستكون الأشد”.

وأوضح هيغسيث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كاين، أن من أهداف العمليات العسكرية تدمير الصواريخ الإيرانية وقاعدتها الصناعية الدفاعية، إضافة إلى تدمير البحرية الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تنتصر على إيران من خلال الهيمنة الجوية وتنفيذا لقرارات الرئيس”.

وأضاف أن إيران “تقف وحيدة وتخسر بشدة”، معتبرا أنها “يائسة وتترنح”، ومتهما طهران بإطلاق الصواريخ من المدارس والمستشفيات.

وأشار إلى أن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في منع إيران “بكل حزم” من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الإيرانيين كانوا “يسابقون الزمن للحصول على قنبلة نووية وأخذ العالم رهينة”.

وفي السياق ذاته، قال كاين إن القوات الأميركية تركز على تدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وقواتها البحرية وقاعدتها الصناعية، مؤكداً تحقيق “تقدم كبير في الحد من القدرات الصاروخية لإيران”

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية:

نضرب سفن زرع الألغام البحرية الإيرانية.

نركز على استهداف مصانع الطائرات المسيرة بقدر ما نستهدف منصات إطلاقها.

لا أعتقد أن الإيرانيين أقوى من توقعاتنا.

منظومة الدفاع الجوية الإيرانية لم تعد تشكل تحديا لنا.