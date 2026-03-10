العراق يغلق أجواءه بالكامل لمدة 72 ساعة أمام حركة الطيران العالمية

وطنا اليوم:أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات لمدة 72 ساعة.

وقالت سلطة الطيران في بيان، إنه “تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتبارا من الساعة 12:00 ظهر اليوم ولغاية الساعة 12:00 ظهر الجمعة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت”

وأضافت أن “هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستند إلى الوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات”