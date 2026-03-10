جامعة فيلادلفيا تشارك في لقاء وزارة الشباب لتعزيز الشراكة وتمكين الطلبة

وطنا اليوم:شارك عميد شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا الدكتور حسن الدباس في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الشباب في مدينة الحسين للشباب، بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، وبمشاركة عمداء شؤون الطلبة وضباط ارتباط المبادرات المجتمعية في الجامعات الرسمية والخاصة، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع الجامعات وتمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم في البرامج الوطنية.

وأكد وزير الشباب خلال اللقاء أهمية الشراكة مع الجامعات في تنفيذ البرامج والمبادرات الشبابية، بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والتطوعية، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والعمل المجتمعي بين طلبة الجامعات.

وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة الطلبة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي ويحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.

من جهته، أكد الدكتور الدباس حرص جامعة فيلادلفيا على دعم المبادرات الطلابية وتعزيز مشاركة الطلبة في البرامج الوطنية التي تنفذها وزارة الشباب، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، انسجاماً مع رسالة الجامعة في تعزيز دور الشباب وتمكينهم من الإسهام الإيجابي في التنمية المجتمعية