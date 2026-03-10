بنك القاهرة عمان
السعودية: سقوط مسيّرة على موقع سكني في الزلفي

ساعة واحدة ago
السعودية: سقوط مسيّرة على موقع سكني في الزلفي

وطنا اليوم:أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي شمال البلاد، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، “تعامل الدفاع المدني مع سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات”


