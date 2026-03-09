بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الحكومة تؤكد الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لحرب إيران

3 ساعات ago
الحكومة تؤكد الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لحرب إيران

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وفتح منافذ وأسواق جديدة، والمتابعة الحثيثة للمخزون من السلع ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات الواردة؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية في مختلف الظروف.
بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي؛ لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد، ومتابعة مستويات المخزون بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.
ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة آمن ومطمئن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، مؤكداً وجود بدائل عديدة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية ملتزمة بعدم رفع الأسعار، وأن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي حيث تغطي الصناعات الغذائية المحلية قرابة 65% من احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج لدى المصانع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:36

محمد النعيمات من ايل وقصة نجاح لمشروعه الريادي المهني من خلال مركز تطوير الاعمال BDC

20:28

الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغا لحوادث سقوط شظايا

20:01

عون يتهم حزب الله بإسقاط لبنان لحساب إيران ويطرح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

19:51

الملك محذرا: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة

19:47

هروب 5 لاعبات إيرانيات في أستراليا.. وترامب يطالب بمنح المنتخب اللجوء

19:31

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

19:18

إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة وتؤكد امتلاكها مفاجآت في المواجهة

19:10

حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة

17:16

إيران على مذبح الحقيقة

16:56

اختتام المرحلة النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين التي أطلقتها وزارة التعليم العالي

16:54

رئيس الوزراء يوجِّه بمراقبة الأسواق والأسعار واتِّخاذ الإجراءات لمنع الاحتكار

16:45

الفلكية الأردنية: رصد هلال شوال الخميس 19 آذار ممكن بالتلسكوب وبصعوبة

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026