إيران تعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة وتؤكد امتلاكها مفاجآت في المواجهة

وطنا اليوم:أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، وسط تأكيدات من طهران على استمرار العمليات العسكرية وعدم التراجع في المرحلة الحالية.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن إطلاق الصواريخ يأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية متتابعة تستهدف ما تصفه طهران بالأهداف المعادية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل التهديدات بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أن العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ”العدو” ستتواصل دون توقف، مشدداً على أن الهجمات على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية لن تتوقف “لحظة واحدة”.

سياسياً، قال مستشار السياسة الخارجية في مكتب المرشد الأعلى الإيراني إن إيران قادرة على مواصلة الحرب لفترة طويلة، مضيفاً أنه “لا مجال للدبلوماسية الآن”، في إشارة إلى أن طهران ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بالعودة إلى المسار التفاوضي.

من جهته، صعّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من لهجة التحذير، مؤكداً أن بلاده تمتلك خيارات إضافية في المواجهة. وقال عراقجي إن إيران تعلم أن الولايات المتحدة تخطط لاستهداف مواقعها النفطية والنووية في محاولة لاحتواء ما وصفه بـ”الصدمة التضخمية الهائلة”، مؤكداً أن طهران مستعدة بالكامل ولديها “العديد من المفاجآت في جعبتها”.

وفي تحذير مرتبط بأمن الملاحة الدولية، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إنه من غير المتوقع تحقيق أي قدر من الأمن في مضيق هرمز في ظل الحرب التي قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل أشعلتاها.