بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العمل النيابية تطلق منصة للتشاور حول قانون الضمان الاجتماعي

3 ساعات ago
العمل النيابية تطلق منصة للتشاور حول قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:أطلقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول المشروع المعدل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لاطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
وأوضح رئيس اللجنة أندريه حواري إلى أن المنصة الإلكترونية ستكون لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

الفلكية الأردنية: رصد هلال شوال الخميس 19 آذار ممكن بالتلسكوب وبصعوبة

16:21

سنويا في رمضان “حفظ النعمه”مشروع ريادي وانساني في مدينة العقبة

16:09

تحديث جديد لتطبيق سند وتوسّع في الخدمات الرقمية

15:48

البنك المركزي : ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليا إلى 65.6% في الأردن

15:47

العقبه الخاصة تطلق حوافز تشجيعيه للمستثمرين والعقاريين

15:22

تركيا : دفاعات حلف الأطلسي دمرت صاروخا قادما من إيران

15:19

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الصمادي

15:13

العيسوي يلتقي وفداً من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – فرع السلط

15:13

هل سيمثل أحمد قاسم المنتخب العراقي

14:31

الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

14:20

بشكل مفاجئ.. إلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل

14:12

%100 نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البترا لشهر آذار الحالي

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026