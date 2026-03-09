مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ إيراني على وسط إسرائيل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً باتجاه وسط إسرائيل، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن إصابتين خطيرتين سُجلتا في بلدة إيهود قرب مطار بن غوريون شرق تل أبيب.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن الإسعاف أن عدداً من الأشخاص أصيبوا أيضاً في مدينة يهود شمالي تل أبيب.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ العنقودي سقط في مدينة بات يام جنوب تل أبيب.

بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إيران أطلقت الصاروخ العنقودي قبل وقت قصير باتجاه وسط إسرائيل، في أحدث تصعيد ضمن المواجهة العسكرية المتواصلة بين الطرفين

القناة 12 الإسرائيلية قالت ان الصاروخ الأخير حمل 24 قنبلة صغيرة وزن الواحدة منها 2-5 كغم تناثرت على منطقة واسعة