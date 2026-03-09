بنك القاهرة عمان
الخارجية تتابع إصابة أردنيَّيْن نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على الإمارات

25 دقيقة ago
الخارجية تتابع إصابة أردنيَّيْن نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على الإمارات

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال السفارة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي حالتَي مواطنَيْن أردنيَّيْن كانا أُصيبا نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية غاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ السفير الأردني في أبو ظبي تواصل مع المواطن الأردني الذي أُصيب صباح اليوم نتيجة اعتداء إيراني غادِر على أبو ظبي للاطمئنان عليه وتقديم أيّ مساعدة لازمة، وأنّ المواطن إصابته طفيفة وقد غادَرَ المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.
وأضاف المجالي أنّ القنصل العام في دبي تواصل مع مواطن أردني كان أُصيب إصابة خفيفة نتيجة اعتداء إيراني غادِر على دبي للاطمئنان عليه، وأنّ المواطن غادَرَ المستشفى بعد تلقّي العلاج اللازم.
تجدّد الوزارة إدانتها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة، وتؤكّد تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الإمارات والدول العربية الشقيقة، ودعمه لكلّ ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم.
وتشكر الوزارة دولة الإمارات العربية الشقيقة على ما تقدمه من عناية ورعايا للموطنين الأردنيين المقيمين فيها، والعناية التي قدّمتها للمواطنَين اللذين أُصيبا نتيجة الاعتداءات الإيرانية.
وترجو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في خارج المملكة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام التعليمات عن حكومات الدول المقيمين فيها، والتواصل مع الوزارة لطلب أيّ مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

‏- وحدة مركز العمليات في الوزارة:
‏00962799562471
‏00962799562193
‏- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز
‏العمليات: op.ctr@fm.gov.jo
‏- أو عبر الأرقام المنشورة لبعثات المملكة الدبلوماسية الموجودين فيها


