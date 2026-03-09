أسعار النفط تقترب من 120 دولاراً للبرميل

وطنا اليوم:ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 30% الاثنين متجاوزا 115 دولارا، وهي قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.

وقرابة الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 30.04% ليصل إلى 118.21 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 27.54% ليصل إلى 118.22 دولارا للبرميل.

وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر على المستهلكين الأميركيين، رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” قائلا إن “أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف “وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!”.

ومنذ بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 70%، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قصيرة كهذه.

حتى غزو روسيا لأوكرانيا الذي ارتفع مع بدايته سعر البرميل إلى 130.50 دولارا مطلع آذار/مارس 2022، لم يثر مثل هذه التقلبات الحادة.

وفي البورصات، تراجعت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية واليابان بشكل حاد في التعاملات المبكرة الاثنين.

وقرابة الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش في بورصة طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي 6.97% ليصل إلى 51740 نقطة.

وفي سيول، انخفض مؤشر كوسبي 6.61%، وانخفض مؤشر تايبيه 5.7%، وتراجع مؤشر سيدني 3.67%، كما انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 2.87%