الصحة البحرينية: 32 إصابة بينهم 4 حالات حرجة إثر هجوم مسيرة إيرانية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة فجر اليوم، أسفر حتى الآن عن إصابة 32 مدنياً بينهم 4 حالات حرجة وكذلك عن أضرار في عدد من المنازل.

وقالت الوزارة في بيان إن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين.