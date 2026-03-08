بنك القاهرة عمان
ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً إذا لم نوافق عليه

53 دقيقة ago
ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً إذا لم نوافق عليه

وطنا اليوم:مع اقتراب إيران الإعلان عن اسم المرشد المقبل، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على أن المرشد الجديد “لن يدوم طويلاً” إذا لم توافق عليه واشنطن أولاً.
وقال ترامب لشبكة ABC News: “سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلاً”، مضيفاً: “نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل 10 سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك”.
فيما لفت إلى أن “هناك أشخاصاً من النظام القديم مؤهلون لخلافة علي خامنئي” الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

“مجرد نمر من ورق”
إلى ذلك، اتهم إيران بأنها “كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط”، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.
وقال: “إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه”.
فيما لم يستبعد ترامب إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني، موضحاً أن “كل شيء مطروح على الطاولة. كل شيء”.
وعندما سئل عن جدول زمني لنهاية الحرب مع إيران، أجاب: “لا أعرف. لا أتوقع أبداً. كل ما أستطيع قوله هو أننا متقدمون على الجدول الزمني، سواء من حيث الفعالية أو من حيث الوقت”.
يأتي ذلك فيما أعلنت إيران بوقت سابق اليوم، أنها توصلت في ظل استمرار الضربات الأميركية الإسرائيلية عليها إلى اختيار خلف لخامنئي الذي تولى المنصب عام 1989، غير أنه لم يُعلن بعد اسم الشخص الذي اختاره مجلس خبراء القيادة الإيراني ليكون خلفاً لخامنئي.
في المقابل، هدد الجيش الإسرائيلي بأنه سيواصل ملاحقة كل خليفة لخامنئي. وأعلن في بيان أن قواته “ستلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة للمرشد الإيراني”.
وكان ترامب قد لوح سابقاً باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أية قيادة متبقية في السلطة


