ساعة واحدة ago
الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي امن الحدود البرية

وطنا اليوم:أعربت المملكة اليوم الأحد، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة الكويت الشقيقة باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهما الوطنية.
‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها و سلامة مواطنيها


