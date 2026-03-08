الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي امن الحدود البرية

وطنا اليوم:أعربت المملكة اليوم الأحد، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة الكويت الشقيقة باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهما الوطنية.

‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها و سلامة مواطنيها