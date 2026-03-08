وطنا اليوم:أعربت المملكة اليوم الأحد، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة الكويت الشقيقة باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء أداء مهامهما الوطنية.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الكويت الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها و سلامة مواطنيها
الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي امن الحدود البرية
