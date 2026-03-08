إيران: إذا لم يتوقف استهداف البنية التحتية فسنتخذ إجراءات مماثلة

وطنا اليوم:قال مقر خاتم الأنبياء العسكري التابع للحرس الثوري الايراني”:إذا لم يتوقف الهجوم على البنية التحتية الإيرانية فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة.

وجاء في بيان مقر خاتم الأنبياء”إذا كان العدو يستطيع تحمل سعر للنفط يتجاوز 200 دولار للبرميل فليستمر في هذه اللعبة”.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الإيراني انه إطلق صواريخ بوزن حربي يتراوح بين 700 كيلوغرام وطن واحد خلال الدفعة 28.

واضاف انه أطلق صواريخ من الجيل الجديد المتعدد الرؤوس من طراز قدر وعماد وخيبر شكن في الدفعة الأخيرة.

وقال ان صاروخ خيبر شكن الذي أطلق اليوم يبلغ مداه 1450كلم وقادر على المناورة حتى لحظة إصابة الهدف.

وتابع “صاروخ خيبر شكن حقق أعلى نسبة إصابة في الكيان الصهيوني خلال الموجات السابقة”.

وأشار إلى أن صواريخ إيران باتت تصيب أهدافها بسهولة أكبر نظرا لضعف أنظمة رادار ودفاع العدو مؤخرا.

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالدخول في “مرحلة جديدة خطيرة” من الحرب ضد إيران، عقب استهداف منشآت لتخزين الوقود في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن “الحرب الإجرامية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشعب الإيراني دخلت مرحلة جديدة خطيرة مع تنفيذ ضربات متعمدة على البنية التحتية للطاقة في إيران”.

وأضافت أن الهجمات على مستودعات الوقود “ترقى إلى ما لا يقل عن حرب كيميائية متعمدة ضد المواطنين الإيرانيين”، مشيرة إلى أن استهداف هذه المنشآت يؤدي إلى إطلاق مواد خطرة وسامة في الهواء.

وبحسب البيان، فإن الضربات “تتسبب في تسميم المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة وتعريض حياة السكان للخطر على نطاق واسع”، محذرة من أن تداعيات هذه الكارثة البيئية والإنسانية “لن تقتصر على حدود إيران”.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن استهداف منشآت الوقود “يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في آن واحد”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن استهدافه بنى تحتية إيرانية في مناطق مختلفة داخل إيران.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن الضربات تأتي ضمن سلسلة عمليات تستهدف منشآت وبنى تحتية إيرانية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات حتى الآن.

وتوقفَ توزيع الوقود في طهران “مؤقتا” بحسب ما أعلن مسؤول إيراني الأحد بعد غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت مخازن نفطية في العاصمة ومحيطها.