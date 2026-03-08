بنك القاهرة عمان
الدفاع المدني السعودي: وفاتان وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف على موقع سكني

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال الدفاع المدني السعودي، الأحد، إن شخصين قتلا، وأصيب 12 مقيماً، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضح الدفاع المدني، أن الوفاتين من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية، والإصابات من الجنسية البنغلاديشية.
وشدد على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.


