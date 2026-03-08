حماية المستهلك: ارتفاعات غير مبررة على اسعار الخضار والدجاج واللحوم

وطنا اليوم:طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بوقف تصدير الخضار لحين انتهاء الشهر الفضيل ووضع سقوف سعرية على الخضار والدجاج واللحوم الحمراء بعد الارتفاعات الجنونية التي طالت اسعارها خلال الايام الماضية.

وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد انه وبعد انقضاء الثلث الاول من الشهر الفضيل بدأت اسعار السلع بالارتفاع التدريجي غير المبرر حتى وصلت الى نسب ارتفاع عالية لا يستطيع المواطنين تحملها وتفوق قدراتهم الشرائية لا سيما في الشهر الفضيل والذي تكثر فيه عمليات الشراء والاستهلاك .

وأضاف الدكتور عبيدات أن حالة الطقس التي اثرت على المزروعات خلال الفترة الماضية كانت فترة قصيرة ولا يمكن أن يكون تاثيرها بهذا الحجم الذي ادى الى هذا الارتفاع على أسعار الخضار. ذلك أن زيادة الكميات المصدرة الى الخارج على حساب الكميات المطروحة في الاسواق ادى الى مما احداث خللا واضحا ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة وبالتالي ارتفاع الاسعار والتي يتحملها دائما المواطن كونه الحلقة الاضعف .

وأوضح د عبيدات انه ومن خلال الجولات الميدانية واستقبال ملاحظات وشكاوئ المواطنين تم قراءة اسعار السلع التي يتم شراؤها واستخدامها بشكل يومي وخاصة الخضار والدجاج لمعرفة التغيرات التي طرأت على اسعارها كونها سلع اساسية لا يمكن الاستغناء عنها لفترات طويلة، فقد ارتفع سعره البندوره بشكل جنوني وغير مبرر حيث كان يباع سعر الكيلو غرام الواحد ما بين 65 قرشا و75 قرشا وارتفع الان الى اكثر من دينار وربع وفي بعض المناطق وصل سعر الكيلو دينار ونصف أي بنسبة تراوحت ما بين 50% الى 65 % حسب المنطقة.

كما ارتفع سعر كيلو البطاطا والذي كان يباع ما بين نصف دينار الى 70 قرشا اي بنسبة ارتفاع وصلت الى 40% والكوسا كان يباع ما بين 90 قرشا ودينار يباع الان ما بين دينار وربع ودينار ونصف وبنسبة تراوحت ما بين 40% الى 50% ، أما البصل الابيض فكانت نسبة ارتفاعه ما بين 25% الى 30% ، وبلغت نسبة ارتفاع الخيار 25% في بعض المناطق و35% في مناطق أخرى، حيث تجاوز سعر الكيلو اكثر من دينار وربع.

أما بالنسبة للحوم الحمراء المستوردة فقد ارتفعت اسعارها ما بين دينار ودينار ونصف فمثلا كان يباع الخاروف الروماني الحجم الكبير ب8 دنانير اصبح يباع الان من 8.50 دينار الى 9.50 دينار بالرغم من تواجده في البرادات ولا علاقة له للمناخ بالتأثير على سعره. كما ارتفع سعر كيلو العجل البلدي والذي كان يباع ما بين 9 دنانير الى 9.50 يباع الان ما بين 10. الى 10.50 وهذه الاسعار مبالغ فيها وغير مبرر ارتفاع سعرها.

اما فيما يتعلق بالسلعة الاكثر أهمية على مائدة الأسرة الاردنية وهي مادة الدجاج فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة وصلت الى 15% في بعض المناطق فقد كان يباع ما بين 140 قرشا بالمتوسط الى 1.50 قرشا مع بداية الشهر الفضيل ويباع الان ما بين 160 قرشا و 180 قرشا وبعض المناطق البعيدة والنائية يباع بأكثر من ذلك. اما الدجاج الطازج فكانت نسبة ارتفاعه ما بين 8% الى 15% حسب الماركه السلعية.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى مقاطعة السلع التي ارتفعت اسعارها لفترة محددة لحين انخفاض اسعارها والتقليل من الكميات المشتراة والبحث عن البدائل السلعية ان وجدت للسلع مرتفعة الثمن.