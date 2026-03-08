المرأة والريادة التربوية في الأردن: صياغة الوعي وهندسة المستقبل

بقلم د.اسيل شوارب..يحلّ الثامن من آذار ليفتح نافذةً للتأمل العميق في الدور الجوهري الذي تضطلع به المرأة الأردنية، لا سيما في قطاع التعليم الذي يمثل العمود الفقري لنهضة الدولة وعماد استقرار المجتمع، حيث يشكل حضورها في هذا الميدان الأغلبية العظمى من القوى العاملة، إذ تتجاوز أعداد المعلمات في الأردن الـ 100 ألف معلمة، وهو ما يعكس ثقة الدولة والمجتمع بقدرتها على قيادة الدفة التربوية بكفاءة واقتدار. هذا الحضور لم يكن يوماً مجرد رقم، بل هو حضور نوعي صاغ ملامح الهوية المعرفية والوطنية للأجيال المتعاقبة، فمدارس الإناث في المملكة لطالما كانت منارات للإبداع والالتزام، وغالباً ما تتصدر قوائم التفوق الأكاديمي في نتائج الثانوية العامة والمنافسات العلمية والأدبية، مما يبرهن على البيئة التعليمية المنضبطة والطموحة التي ترعاها المعلمة الأردنية.

​إن قصة النجاح التربوي في الأردن ارتبطت تاريخياً بالمرأة التي لم تكن مجرد ناقلة جامدة للمعرفة، بل كانت “قائدة تغيير” حقيقية في الغرفة الصفية، استطاعت من خلالها ترسيخ مفهوم “أنسنة التعليم” كقوة ناعمة وازنت بين التطور المعرفي المتسارع والاستقرار القيمي الرصين، مما جعل المؤسسة التعليمية بيئة حاضنة للنمو المتكامل. وتتجلى ريادة المعلمة الأردنية اليوم في اكتساحها لجوائز التميز والابتكار، حيث تبرز أسماؤهنّ بانتظام في “جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي”، محققات المراكز الأولى بفضل مشاريعهنّ الريادية وأساليبهنّ الحديثة في التدريس، وهو ما يثبت امتلاك الأكاديمية والتربوية الأردنية لرؤية نقدية تساهم بفاعلية في تطوير أطر التفكير وتحديث أدوات القياس والتقويم، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات العالمية المتسارعة.

​ويمتد الأثر الذي تصنعه المرأة في الميدان المهني التربوي ليصل إلى بناء “رأس المال الثقافي” للدولة، فهي التي تشرف على أدق مراحل التنشئة الاجتماعية لنسبة هائلة من الطالبات اللواتي يمثلن نصف المجتمع ومستقبله، وتمتلك القدرة الفريدة على غرس مفاهيم المواطنة، والمرونة النفسية، والذكاء العاطفي، مما خلق “نموذجاً تعليمياً” يمتاز بالصلابة والقدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. إن الاحتفاء بالمرأة في يومها العالمي ضمن السياق التربوي الأردني يفرض علينا اليوم الانتقال من مرحلة “تقدير الجهود” التقليدية إلى مرحلة “التمكين القيادي الشامل”، عبر استثمار هذه الخبرات التراكمية للمعلمات والمتميزات في الميدان، باعتبار ذلك الضمانة الأكيدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة، تضع الأردن في طليعة الدول التي تصنع مستقبلها بأيدي بناتها اللواتي يرسمن بوعيهنّ وتفوقهنّ ملامح الغد .