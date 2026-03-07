وزير الصحة يوجّه بتغيير مواقع 41 مركزا صحيا مستأجرا غير ملائم

وطنا اليوم _

وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، بتغيير أماكن 41 مركزا صحيا مستأجرا غير ملائم، وإيجاد مواقع جديدة تليق بتقديم الخدمة الطبية المناسبة، وتتوافق مع المتطلبات التي تشترطها وزارة الصحة، ودعمها بكوادر مناسبة لحجم العمل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، يأتي هذا التوجيه استنادا إلى نتائج زيارات نفذتها فرق متابعة فنية شكلها الوزير قبل 3 أشهر، للاطلاع على واقع المراكز الفني والطبي، ورصد الأعطال والنواقص بشكل مباشر، ورفع تقارير تتضمن ملاحظات فنية (عدد الكوادر والأجهزة) والإنشائية، والتوصيات اللازمة، بما يسهم في تسريع معالجة التحديات وتجاوز حلقات التأخير الإدارية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة أعلى ودون انقطاع.

وأظهرت نتائج هذه الجولات الميدانية أن عددا من المراكز الصحية القائمة لا يلبي المتطلبات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الأولية وفق المعايير المعتمدة، سواء من حيث الجوانب الإنشائية أو الفنية أو توفر المساحات المناسبة للخدمات الطبية، الأمر الذي يستدعي التوجه نحو استئجار مبان بديلة أكثر ملاءمة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى إجراء صيانة لمباني المراكز المملوكة للوزارة.

وفي ضوء ذلك، وجه الوزير مديري مديريات الصحة إلى تحديد المواصفات المطلوبة للمباني البديلة، بما يشمل المساحات المناسبة، والبنية التحتية المؤهلة، وتوفر متطلبات السلامة، وسهولة الوصول للمراجعين، بما يضمن توفير بيئة صحية مناسبة لتقديم الخدمات الطبية وتحسين ظروف العمل للكوادر الصحية.

وأكد البدور استمرار استكمال الزيارات الميدانية من قبل الفرق خلال الفترة المقبلة، التي نفذت حتى الآن زيارة 252 موقعا، على أن تكمل عملها لزيارة باقي المراكز ورفع التقارير لمكتب الوزير لاتخاذ الإجراء اللازم لتحسين تقديم الخدمة في هذه المراكز، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة تقديم الخدمات في المنشآت.

والمراكز الصحية الـ41 التي سيتم استبدال مبانيها هي: اليادودة الأولي واللبن الأولي في محافظة العاصمة، وعوجان الأولي وحي الجندي الأولي والزواهرة الأولي وحي نصار الفرعي والسخوت الفرعي والدهيثم الأولي في محافظة الزرقاء.

والغربي الأولي وجرينة الأولي والريادي في محافظة مأدبا، والحسين (صنفحة) الأولي في محافظة الطفيلة، والمرج وجوزا ودمنة الأولي والحسينية الأولي في محافظة الكرك، ورمانة الأولي والخندق الأولي وصافوط وبيوضة الشرقية الأولي في محافظة البلقاء، والحدادة الأولي في محافظة جرش، والاستقلال الأولي وراسون الأولي وثغرة زبيد الفرعي ومحنا الأولي في محافظة عجلون، وعلعال الأولي وفوعرا الأولي وحور الأولي وتقبل وأم الجدايل الفرعي ودوقرا الأولي وسوم الأولي وحوفا الأولي وسما الروسان الأولي وكفر راكب الأولي وصمد الأولي وكفرابيل الأولي وبيت إيديس الأولي في محافظة إربد، والنهضة الأولي والأكيدر الفرعي وبريقا الفرعي وروضة الأمير حمزة الفرعي في محافظة المفرق.