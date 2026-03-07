تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة

وطنا اليوم-عمّان – بحثت لجنة المتابعة لعمليات الإمداد والتزويد للمملكة المشكلة من غرفتي تجارة الأردن وعمان، خلال اجتماع، تداعيات التطورات الإقليمية والحرب على إيران وانعكاساتها على سلاسل التوريد وحركة الشحن والنقل والتجارة للسوق المحلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، الذي حضره وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ، أهمية العمل بروح الفريق الوطني الواحد لمتابعة التطورات الإقليمية وتقييم انعكاساتها على حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد، واتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بضمان استمرار انسياب السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية دون أي اختلالات.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم السبت، شدد المشاركون بالاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الجهات الحكومية وقطاع التجارة والخدمات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات محتملة قد تواجه حركة النقل والشحن والتخليص، والحفاظ على كفاءة سلاسل التوريد واستقرار الأسواق المحلية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع حركة الملاحة والنقل وسلاسل التزويد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وارتفاع رسوم الشحن وفرض رسوم إضافية من قبل خطوط ملاحية بسبب نشوب النزاعات في المنظمة والمخاطر الناتجة عنها .

كما تم بحث السيناريوهات المحتملة للتطورات وتأثيراتها على حركة التجارة الإقليمية، مع التأكيد على أهمية الجاهزية المؤسسية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان استمرارية تدفق السلع والبضائع إلى المملكة.

وقال رئيس غرفتي الأردن وعمان، رئيس اللجنة العين خليل الحاج توفيق ان اللجنة ستبقى في حال انعقاد دائم للقيام بواجبتها ومتابعة المستجدات الإقليمية وتقييم آثارها على حركة التجارة والنقل، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أي تحديات قد تطرأ، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

وشارك بالاجتماع، مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة النقل فارس ابو دية ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، وممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب.

كما شارك بالاجتماع رئيس نقابة ملاحة الأردن زيد الكلالدة ورئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة ، ، إلى جانب مدراء وممثلين عن خطوط الملاحة العالمية وعدد من أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمّان.